دبلوماسي تونسي ..غير مقبول أن يتدخل عطاف في شؤون البلاد الداخلية

2023-08-31 / 18:27
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هبة بريس _ الرباط

علق الدبلوماسي التونسي السابق إلياس القصري على تصريح سابق لوزير الخارجية الجزائري بالقول “من غير المقبول رؤية السياسيين الأجانب يتحدثون باسم تونس ويتدخلون في شؤونها الداخلية لأي سبب كان”.

و أثار وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف جدلا بعدما كشف عن فحوى رسالة الرئيس التونسي قيس سعيد لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

وقال، خلال مؤتمر صحافي إن الرسالة التي سلمها نظيره التونسي نبيل عمار تفند بشكل قاطع أي خطوة لتونس باتجاه التطبيع.

وسجل القصري في تدوينة على موقع فيسبوك “إن التصريح الأخير لوزير الخارجية الجزائري بشأن الضمانات التي زعم أن نظيره التونسي قدمها خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر العاصمة بشأن التطبيع المفترض مع إسرائيل والاعتماد الوشيك المزعوم في تونس لقانون يحظر هذا التطبيع، يزيد من القلق بشأن الخطابات الحساسة بشأن السيادة الوطنية”.

واعتبر أنه “مع امتناع تونس عن اتخاذ موقف من الخيارات الداخلية والدبلوماسية لدول أخرى، فإن الدفاع عن كرامتها الوطنية وسيادتها يتطلب معاملة هذه الدول الشقيقة أو الصديقة بالمثل، لأنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن العلاقات الدولية تقوم على أساس على الاحترام المتبادل وعدم التدخل والمعاملة بالمثل”

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