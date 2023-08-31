شقيق حارق القرآن “يتبرأ من أخيه ويعتذر للمسلمين”-

2023-08-31 / 18:07
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هبة بريس

انتشر على مواقع التواصل فيديو لمن قدم نفسه على أنه ميكائيل موميكا، شقيق حارق القرآن الكريم، سلوان موميكا، أعلن فيه “براءته من أخيه الذي أقدم على الفعل المشين بحق المقدسات الدينية والوطنية عدة مرات وذلك من مكان إقامته في السويد”.

وقال ميكائيل: “في البداية أقدم لكم نفسي، أنا شقيق سلوان.. نعتذر من جميع المسلمين والمسلمات، باعتبارهم أهلنا وناسنا”.

وأضاف : “نتبرأ من سلوان موميكا، حيث أن هذا الشخص لا يُمثلنا”، مقدما اعتذاره أيضا لـ”الحكومة العراقية والعلم العراقي”.

وتابع ميكائيل: “سلوان لم يعد شقيقي، وفي حال رأيته سأعمل على أذيته!”.

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