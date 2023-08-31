قت.ل شخصين واعتقال ثالث.. مطالب بإطلاق سراح شاب مغربي بالجزائر

هبة بريس - الرباط

لا حديث بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سوى حول اقدام الحرس البحري التابع ل”جار السوء” على إطلاق الرصاص على شابين مغربيين كانا على متن “جيتسكي” بسواحل السعيدية.

الشابان اللذان يحملان الجنسية الفرنسية، كانا قد دخلا رفقة 3 آخرين عن طريق الخطأ إلى المياه التابعة للجزائر على مستوى “مرسى بن مهيدي”، ليتعرّضا لإطلاق نار من قبل حرس الحدود الجزائري.

ووفق مصدر مطلع، فقد أردى الحرس البحري الجزائري، الشابين قتيلين، قبل أن يقدما على اعتقال الثالث.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من النشطاء عن سخطهم وتذمرهم من “وحشية” و”لاانسانية” عسكر “جار السوء” الذين وجهوا رصاصهم لشبان أبرياء.

وطالب النشطاء الجهات المعنية بالتدخل، لضمان إطلاق سراح الشاب الثالث الذي اعتقله العسكر الجزائري بعد قتل أصدقائه بدم بارد.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0