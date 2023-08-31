قت.ل شخصين واعتقال ثالث.. مطالب بإطلاق سراح شاب مغربي بالجزائر
هبة بريس - الرباط
لا حديث بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سوى حول اقدام الحرس البحري التابع ل”جار السوء” على إطلاق الرصاص على شابين مغربيين كانا على متن “جيتسكي” بسواحل السعيدية.
الشابان اللذان يحملان الجنسية الفرنسية، كانا قد دخلا رفقة 3 آخرين عن طريق الخطأ إلى المياه التابعة للجزائر على مستوى “مرسى بن مهيدي”، ليتعرّضا لإطلاق نار من قبل حرس الحدود الجزائري.
ووفق مصدر مطلع، فقد أردى الحرس البحري الجزائري، الشابين قتيلين، قبل أن يقدما على اعتقال الثالث.
وفي هذا الصدد، عبر عدد من النشطاء عن سخطهم وتذمرهم من “وحشية” و”لاانسانية” عسكر “جار السوء” الذين وجهوا رصاصهم لشبان أبرياء.
وطالب النشطاء الجهات المعنية بالتدخل، لضمان إطلاق سراح الشاب الثالث الذي اعتقله العسكر الجزائري بعد قتل أصدقائه بدم بارد.
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4 تعليقات
Un crime abominable qui ne peut être justifié,seul des criminels sont capables d’un tel acte haineux. Mes sincères condoléances pour leur famille
متى سنبقى مكتوفي الايدي أمام جار معروف بالغدر والمكر قتل شابين بالرصاص. قتلوا سائق شاحنة مؤخرا في طريقه إلى مالي.يوميا يستفزوننا عبر قنواتهم الصرف الإعلامية…. متى نطبق مقولة الراحل الحسن الثاني رحمه الله لما قال أكبرها اصغار. بجوارنا مقاطعة فرنسية. المشكل مع فرنسا الخبيثة. 1963اداو مايعاودوا. تابعونا للصحراء المعسكر الشرقي كان يمدهم بأنواع الاسلحة التي كانوا يعطونها للبوليزاريوا.ماحركوناش من اماكننا. نظام امفرعن بفرنسا وروسيا. لانه اصلا نظام فاشل خواف…… فيروس جاورنا الله معه. لايريدون الخير حتى للجزائر والجزائريين
ندين بشدة العمل الاجرامي الوحشي الهمجي الذي اقدم عليه الحرس الحدودي الجزاىري بقتل شابين واعتقال ثالت تاهوا وسط البحر كان على الحرس الحدودي اولا ايقافهم واستجوابهم وليس اطلاق النار عليهم لذلك نطالب السلطات المغربية التدخل عبر القنوات الدولية واستنكار هذا التصرف الاجرامي الهمجي الذي اودى بحياة شباب ابرياء
فين الرد الرسمي التوضيحي للدولة المغربية؟