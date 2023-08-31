المغرب يشارك ب”الكريدة” في مهرجان “مسرحيد” بإسرائيل

نجلاء مزيان : هبة بريس

تحتضن مدينة عكا المهرجان المسرحي “مسرحيد” في الفترة الممتدة بين 10 و 14 شتنبر، بمشاركة مجموعة من الفرق المسرحية من عدة دول عربية.

و سيشارك في هذا المهرجان المسرحي ”مسرحيد” فرقة القناع الأزرق للمسـرح والثقافـة بمدينة الجديدة ب”الكريدة”، فضلا عن مشاركة 26 عرض مسرحي, من المغرب و سوريا و القدس و الرملة و العراق و الجليل .

وقال مخرج مسرحية ”الكريدة” عبد السلام النسناسي في تصريحه الإعلامي:أن “مشاركة فرقة القناع الأزرق في مهرجان “مسرحيد2023″ في عكا تعزز من تنوع وثراء الفعاليات الثقافية والفنية في المهرجان”.

واضاف :“تسهم الفرقة في إضافة لمسة من الترفيه والإبداع من خلال عروضها المميزة، كما تعمل على جذب جماهير متنوعة وزيادة الحضور والاهتمام بالمهرجان، مما يُعزّز الروح التواصلية والثقافية في المجتمع،كما اننا نمثل الهوية المغربية من خلال الموضوع الذي تطرحه المسرحية”.

وجدير بالذكر أن المسرحية من تشخيص خديجة نقاط، وإخراج عبد الرحيم النسناسي، وتأليف عبد الإله الرابحي،غناء الفنانة أمينة بطاش، والإنارة والموسيقى لعبد الصادق اعبادة.

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