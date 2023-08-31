قادة انقلاب الغابون: “سنحترم جميع الاتفاقيات الداخلية و الخارجية الموقعة سلفا”

هبة بريس _ وكالات

خرج قادة انقلاب الغابون ليطمئنوا عددا من الجهات غداة القلق الذي ساد بعد الانقلاب و ما يمكن أن يسفر عليه خاصة فيما يتعلق بالالتزامات الموقعة سلفا مع الحكومات السابقة.

و في هذا الصدد، أكد قادة الانقلاب العسكري في الغابون أن ليبروفيل ستحترم جميع التزاماتها الداخلية والخارجية، غداة الانقلاب الذي أطاح بالرئيس علي بونغو أونديمبا.

وقال أولريك مانفومبي مانفومبي الناطق بإسم لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات التي تضم قيادات الجيش بأن الجنرال بريس أوليغي نغيما يرغب في طمأنة جميع المانحين والشركاء في التنمية إضافة إلى دائني الدولة، الى أن جميع الإجراءات ستتخذ لضمان الإيفاء بكافة التزامات الغابون الداخلية والخارجية.

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