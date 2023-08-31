(FILES) Head of Gabon's elite Republican Guard, General Brice Oligui Nguema (R), is decorated by Gabon Prime Minister Alain Claude Bilie Bie Nze (L) in Libreville on August 16, 2023 during celebrations ahead of Gabon Independence day celebrated on August 17, 2023. The leaders of the coup in Gabon on August 30, 2023 named Republican Guard chief General Brice Oligui Nguema transitional president, according to a TV statement, after the military seized control in the wake of elections. (Photo by AFP)

قادة انقلاب الغابون: “سنحترم جميع الاتفاقيات الداخلية و الخارجية الموقعة سلفا”

2023-08-31 / 17:07
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هبة بريس _ وكالات

خرج قادة انقلاب الغابون ليطمئنوا عددا من الجهات غداة القلق الذي ساد بعد الانقلاب و ما يمكن أن يسفر عليه خاصة فيما يتعلق بالالتزامات الموقعة سلفا مع الحكومات السابقة.

و في هذا الصدد، أكد قادة الانقلاب العسكري في الغابون أن ليبروفيل ستحترم جميع التزاماتها الداخلية والخارجية، غداة الانقلاب الذي أطاح بالرئيس علي بونغو أونديمبا.

وقال أولريك مانفومبي مانفومبي الناطق بإسم لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات التي تضم قيادات الجيش بأن الجنرال بريس أوليغي نغيما يرغب في طمأنة جميع المانحين والشركاء في التنمية إضافة إلى دائني الدولة، الى أن جميع الإجراءات ستتخذ لضمان الإيفاء بكافة التزامات الغابون الداخلية والخارجية.

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