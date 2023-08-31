الرميلي تجمع أعضاء الأغلبية بمجلس البيضاء لتذويب الخلافات

2023-08-31 / 16:17
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تدخلت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدار البيضاء، في موضوع الخلافات التي تفجرت بين أعضاء أغلبية مجلس الدار البيضاء في الآونة الأخيرة.

و أقدمت الرميلي رفقة قيادات أحزاب التجمع الوطني للأحرار و الاستقلال و الأصالة والمعاصرة على عقد اجتماع موسع ضم عددا من أعضاء المجلس المنتمين للأغلبية و كذا مستشاري مقاطعات الدار البيضاء.

و خلال هذا الاجتماع، حاولت العمدة الرميلي تذويب الخلافات بين عدد من الأعضاء، مؤكدة على ضرورة تغليب المصلحة العليا و نكران الذات و العمل بشكل تشاركي لتحقيق الأهداف المسطرة.

هذا و كانت الأغلبية المسيرة لمجلس الدار البيضاء تعيش على وقع صفيح ساخن بعدد من المقاطعات في ظل ارتفاع حدة الخلافات مما حدا بعقد هذا الاجتماع بين مكونات الأغلبية لوقف النزيف و بداية مرحلة جديدة.

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تعليق واحد

  1. فاين هي الوعود ولا معندكومش الجرأة باش تحبسو الكرويلات فالمدينة التي سميتموها ذكية هاهو شهر شتنبر على الأبواب وواعدتم سكان الدارالبيضاء بأن لا تبقى كرويلة ولا حمار ولا بغل تايدورو فالمجال الحضري واش ياعباد الله غادي تزيد هاد البلاد لقدام وهي فمجلس واحد تاتلقا أعضاء من الائتلاف الحكومي وتاتلقا فنفس المجلس المعارضة إذن كيغادير هاد البلاد تزيد لقدام وانت لابس سباط وحاطيلك فيه حجرة فقلبو

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