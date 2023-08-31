الرميلي تجمع أعضاء الأغلبية بمجلس البيضاء لتذويب الخلافات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تدخلت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدار البيضاء، في موضوع الخلافات التي تفجرت بين أعضاء أغلبية مجلس الدار البيضاء في الآونة الأخيرة.

و أقدمت الرميلي رفقة قيادات أحزاب التجمع الوطني للأحرار و الاستقلال و الأصالة والمعاصرة على عقد اجتماع موسع ضم عددا من أعضاء المجلس المنتمين للأغلبية و كذا مستشاري مقاطعات الدار البيضاء.

و خلال هذا الاجتماع، حاولت العمدة الرميلي تذويب الخلافات بين عدد من الأعضاء، مؤكدة على ضرورة تغليب المصلحة العليا و نكران الذات و العمل بشكل تشاركي لتحقيق الأهداف المسطرة.

هذا و كانت الأغلبية المسيرة لمجلس الدار البيضاء تعيش على وقع صفيح ساخن بعدد من المقاطعات في ظل ارتفاع حدة الخلافات مما حدا بعقد هذا الاجتماع بين مكونات الأغلبية لوقف النزيف و بداية مرحلة جديدة.

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