سلا.. إيقاف شخص اعتدى على 3 أمنيين بـ”سكين”

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الاقليمي بسلا، مساء أمس الأربعاء 30 غشت الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتخدير والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض في حق موظفي الشرطة.

وكان المشتبه فيه قد أبدى مقاومة عنيفة وعرض موظفي الأمن العاملين بديمومة الشرطة بدائرة حي الانبعاث بسلا لاعتداء جسدي باستعمال سكين، بسبب حالة التخدير التي كان عليها، مما تسبب في إصابة ثلاثة موظفين للشرطة بجروح ورضوض.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما تلقى موظفو الشرطة الاسعافات الضرورية بالمستشفى.

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