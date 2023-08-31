بايتاس: سنعلن عن مشروع النظام الأساسي الجديد خلال الأسابيع القادمة
هبة بريس - الرباط
تحدث الناطق الرسمي للحكومة، مصطفى بايتاس، عن النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “الحكومة في إطار الجولات الحوارية مع النقابات وفي إطار المنظومة الجديدة لإصلاح قطاع التعليم كان لا بد من حوار اجتماعي مسؤول لحلحلة هذا الملف الذي تأخر طويلا جدا ولم يكن في أي مستجد.”
وأضاف بايتاس، أن الحكومة عبرت عن رغبتها في اعادة النظر في هذا الموضوع، وطبعا هذا النظام الجديد سيتضمن مجموعة من القضايا المرتبطة بمجال التعليم، مشيرا الى أن النقابات اشتغلت مع الوزارة المعنية بشكل مكثف وخلال الأسابيع القادمة سيتم الإعلان عن هذا المشروع الذي سيقدم اجابات لأسرة التعليم وسيضع أسسا لإصلاح المنظومة.
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11 تعليقات
الحكومة مطالبة لتعجيل ملف الأساتذة المتعاقدين..
التلاميذ هم الضحية وليس الأساتذة المتعاقدين..
اللوم كل اللوم على رئيس الحكومة السابق ابن كيران الذي وافق ومرر قانون التعاقد في التعليم دون مراعاة لحقوق الشغيلة التعليمية.وتسبب في تراجعات خطيرة حتى على المرسمين من رجال ونساء التعليم…
التعاقد جريمة. حسبي الله ونعم الوكيل .نساء و رجال التعليم يطالبون بالترسيم..
لا يعقل أن يتم التمييز بين الأساتذة في الحقوق رغم أنهم يقومون بنفس الواجبات يجب انصافهم…
التعليم والتربية قطاع يجب أن يحظى بكامل الرعاية والاهتمام فهو ينتج ثروة بشرية عليها تنمو البلاد وتتقدم لهذا يجب أن لايخضع لتقلبات السياسات ولا لتغيير الحكومات فهو مسألة وطنية يديرها الشعب بأكمله….
صحح مفاهيمك
الأساتذة الذين لا يريدون التعاقد للتذكير فقط أنه تم الامضاء عليه عن طيب خاطر و لم يفرض عليهم..
ايام قليلة فقط ثم يجتاح الصمت والنسيان العقول كالعادة ثم ترجع حليمة إلى عادتها القديمة…..!
يجب على الحكومة أن تجد حلا عاجلا لهذا الملف الحساس..
التخطيط للمستقبل على ما يتضح لي أن التعليم العمومي في طور الإنقراض كل التضامن المبدئي والامشروع مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد..
من الواجب الوطنى و الإنساني ان تقوم الحكومة بتسوية الملفات العالقة من بينها ملف ضحايا النظامين شيوخ التربية الدين شملهم نظام التقاعد المجحف بعد 40 سنة من العمل المتواصل من اجل خلق مغرب اليوم