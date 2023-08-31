بايتاس: سنعلن عن مشروع النظام الأساسي الجديد خلال الأسابيع القادمة

هبة بريس - الرباط

تحدث الناطق الرسمي للحكومة، مصطفى بايتاس، عن النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “الحكومة في إطار الجولات الحوارية مع النقابات وفي إطار المنظومة الجديدة لإصلاح قطاع التعليم كان لا بد من حوار اجتماعي مسؤول لحلحلة هذا الملف الذي تأخر طويلا جدا ولم يكن في أي مستجد.”

وأضاف بايتاس، أن الحكومة عبرت عن رغبتها في اعادة النظر في هذا الموضوع، وطبعا هذا النظام الجديد سيتضمن مجموعة من القضايا المرتبطة بمجال التعليم، مشيرا الى أن النقابات اشتغلت مع الوزارة المعنية بشكل مكثف وخلال الأسابيع القادمة سيتم الإعلان عن هذا المشروع الذي سيقدم اجابات لأسرة التعليم وسيضع أسسا لإصلاح المنظومة.

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