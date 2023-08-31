بايتاس يؤكد: مشروع “أوطوروت الماء” جاء بأمر وتوجيهات ملكية

2023-08-31 / 14:22
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هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن مشروع
ربط حوض سبو بحوض أبي رقراق جاء بأمر وتوجيهات ملكية .

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن الهدف من المشروع هو استرجاع كميات مهمة من المياه التي كانت تذهب للبحر.

وأضاف ذات المتحدث، أنه اعتبارا من 28 غشت، وصل العمل الى مستوى متقدم، مشيرا إلى أه تدفق الماء كان يبلغ 3 متر مكعب في الثانية، واليوم 6 في الثانية، اي ما يعادل 400 الى 500 الف متر مكعب سنويا، و هو ما يمثل نصف احتياجات ساكنة الرباط والبيضاء.

وتابع بايتاس، أنه في نهاية اكتوبر، سنصل الى مليون متر مكعب يوميا، وهذا هو الهدف الذي نسعى إليه، مشددا على أن المشروع سيسفيد منه كافة المغاربة، ومعبرا عن تمنياته بتسجيل تساقطات مطرية خلال الفترة القادمة.

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تعليق واحد

  1. لا أحد يجادل في ذلك و لا احد يمكن له أن ينتبه لنفسه او لهيءته ، حفظ الله عاهلنا المفدى و أيده بنصره على الدوام و أسدل عليه أردية الصحة والعافية و أقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن و شد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير السعيد مولاي رشيد و بكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة

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