اولاد التايمة: حصيلة “ضعيفة ” للمجلس البلدي مقارنة مع المجالس السابقة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يتابع الشارع الهواري خلال نصف الاول من الولاية الحالية للمجلس الجماعي لمدينة اولاد التايمة، بإهتمام كبير، أداء المجلس الجماعي الذي ترأسه ” نادية بوهدود” عن حزب الحمامة ، والذي يظهر من خلال حصيلة ثلاث سنوات، أن اداءها في التدبير “ضعيف ” مقارنة مع المجالس السابقة، لكونها تفتقد لمقومات ومبادئ العمل الجيد المتمثلة في الرؤية الواضحة والخبرة الميدانية والعلاقات مع الفرقاء والجرأة في تنفيذ البرامج، مما انعكس سلبا على المدينة التي أصبحت تفتقر لمقومات المدن العصرية.

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وأجمع مهتمون بالشأن المحلي الهواري في تصريحات متفرقة للجريدة ، عن غياب برامج واضحة، وتشكيلة ” هشة” داخل المجلس، مما أفرز عدة تناقضات في التدبير ، بحكم أن رئيسة المجلس هي حديثة العهد على المجال التدبيري للمجالس عوض التدبير الخاص لشركة ، وأن الحلفاء وإن كانوا دو خبرة ، لم يكن أداءهم جيدا ، واحتمال وجود تحكم ” عن بعد ” وعدم وجود مبادرات شخصية قد قلص من الأداء العام ، وهو ما أثر على تسيير الشأن المحلي للمدينة، كما سجل كذلك تأخر في إخراج المخطط الجماعي للسنوات المقبلة، الذي يجب أن يسطر في البداية باعتباره خطة الطريق يتعاقد بشأنها المجلس الجماعي مع المواطنين وإخضاعه للتقييم. بل أن هذا المخطط لم تتم مناقشته إلا خلال السنة الثالثة من عمر الولاية الحالية .

هذا وإن كانت البنيات التحتية، قد عرفت تحسنا ملحوظا خلال فترة تدبير الرئيس السابق للمجلس الجماعي الأولاد التايمة ” عبد الغني الليمون” المنتمي لحزب ” المصباح” والذي حقق مجلسه عدة إنجازات في كافة المجالات الحيوية لمدينة اولاد التايمة ” القلب النابض” للاقتصاد بإقايم تارودانت .

ولعل مقارنة بسيطة عبر الاطلاع على الانجازات المحققة في المجالس السابقة ، والمجلس الحالي، يسجل فرق شاسع على كافة المستويات، مما أبطء معه عجلة التنمية بالمدينة .

فكل متصفح للصفحة الرسمية للجماعة الترابية لأولاد التايمة، سيلاحظ أن أغلب ما هو موجود إعلان دورات المجلس، ونقط ضمن جداول اشغال المجلس طيلة السنوات الثلاث الماضية، واعلانات مختلفة، والكثير من الفيديوهات والصور المتعلقة بمهرجانات .

اما بخصوص التدبير، فهناك اعلان متكرر لوضعية كراء المرابد والسوق، موقع من رئيسة الجماعة تخبر فيه المواطنين ان تلك الكراءات هي قانونية عوض ما يتم الترويج له بحسب قولها.

بالنسبة للبنيات التحتية مشاريع محتشمة تتعلق بطبليط بعض الاجزاء الناقصة، الى جانب مدارسة والتصويت على إقتناء عقارات لفائدة الجماعة، دون حتى الإشارة إلى المبلغ المالي المتعلق بشراءها او من أصحابها هل اشخاص ذاتيين ام اراضي الدولة.

وبالرجوع الى حصيلة المجلس السابق فترة ( 2016- 2021 ) ، سيلاحظ كل من إطلع على ورقة الانجازات، أن المدينة كانت تنميتها تسير في إتجاه التطوير، وان جزء كبير من مشاريع البلدية خرج إلى حيز الوجود، من ضمنها البنيات التحتية من محجز جماعي و تسويره و مقبرة المدينة بكلفة إجمالية تقدر ب 1.6 مليون درهم الى جانب انشاء قصر البلدية ووضع رقم اخضر أمام المواطنين للتواصل وتقديم شكاياتهم وملاحظاتهم، ثم رقمنة مصالح الجماعة بكلفة إجمالية 15 مليون درهم.

كذلك انشاء مجزرة عصرية على مساحة 3000 متر مربع ومختلف مرافقها من تبريد ووحدات تخزين ومحطة لمعالجة مياهها العادمة بتكلفة 5 مليون درهم.

اخراج المنطقة الصناعية الى الوجود بعد ثلاث عقود من التعثر وجلب استثمارات اخرى عبر تعبئة 15 مليار سنتيم لانجاز مشروعين مهمين مرتبطين بالحي الصناعي.

هناك السوق الاسبوعي بكلفة إجمالية 19 مليون درهم و تهييئ سوق المواشي بمواصفات جيدة بعيد عن المناطق السكنية بكلفة إجمالية 22 مليون درهم، إحداث سوق نموذجي ب 10 مليون درهم وعدد المستفيدين منه 257 وهو ثمرة شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجمعية الاخلاص.

انشاء محلات تجارية لإعادة ايواء التجار، ثم بناء محلات تجارية اخرى في إطار اتفاقيات مع 3 جمعيات بالسوق الاسبوعي الجديد 255 محل ب 20 مليون درهم .

انعاش حركة التعمير وتحسين واجهة المباني ب 4 مليون درهم ( تصفيف الطرقات) واقتناء عقارات ب 20مليون درهم.

إحداث سوق الجملة ونصف الجملة، مع تغطية وتبليط فضاء البيع بقاعة نصف الجملة عبر دعم الشركاء مجلس جهة سوس ماسة لإعادة ايواء 309 خضار عبر كلفة إجمالية ب 10 مليون درهم.

انجاز 9 ملاعب القرب بكلفة إجمالية 16 مليون درهم الشركاء الجامعة الملكية لكرة القدم ثم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .

في الجانب الثقافي خلق تظاهرات ثقافية بالمدينة، لازالت الى الان مستمرة، الا المعرض الجهوي للكتاب والقراءة لم يعد موجود، بالنسبة للمركبات السوسيو ثقافية، لم تكن المدينة تتوفر على أي مركب، ليتم إحداث 7 مركبات بمختلف احياء المدينة بكلفة اجمالية ب 15 مليون درهم. مع احداث مركز للاستقبال ب 2.6 مليون درهم بطاقة استيعابية 60 سرير.

إن المقارنة الموضوعة بين عمل المجلس الحالي والمجالس المتعاقبة، ليس هو إنتقاص من أداء بعضها بل هناك تحالفات خلقت سكة تنمية المدينة مثلا ( مجلس رئاسة بودلال والعدالة والتنمية وكذلك مجلس بودلال وتحالفه مع قيوح) ، بل هو مقارنة موضوعية، تكشف أن هناك خلل ما في منهجية ومخطط تطوير المدينة التي تضم أكبر كثافة سكانية بالاقليم، والتي كان يعول عليها أن تشكل قطب إقتصادي بجهة سوس من خلال البنيات التحتية ( الحي الصناعي والطرق والتجزئات السكنية وخلق اسواق جديدة.. ).

والخلاصة أن مدينة اولاد التايمة، يجب على مسيريها أن تكون لهم نظرة مستقبلية عبر خلق مشاريع كبيرة تمتص حجم البطالة المتزايد كل سنة، وخلق صناعات تحويلية مهمة تتماشى مع ما تزخر به هوارة من إنتاج فلاحي مهم، باعتبارها الان في المركز الثاني بعد إقليم اشتوكة ايت باها، بعد أن كانت في العقود الماضية في مقدمة المناطق الأكثر إنتاج فلاحي.

كما لوحظ كذلك انه في الوقت الذي تعمل فيه مجالس منتخبة بجهة سوس ماسة بتنمية مواردها المالية، لوحظ أن مجلس مدينة اولاد التايمة، عوض ان يزيد في سومة الكراءات يقلصها لفائدة شركات ولأسباب مجهولة، وهو ما يسير في اتجاه التراجع في أداء التدبير بسبب عدم وجود موارد مالية لانجاز المشاريع المستقبلية.

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