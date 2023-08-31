بايتاس: الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين واحد من أولويات الحكومة
هبة بريس - الرباط
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن الحكومة تؤمن بأن الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين هو واحد من أولوياتها.
واستعرض بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، الإجراءات والقرارات المتخدة من طرف الحكومة وبتعليمات ملكية لمواجهة عدد من التحديات المتعلقة بغلاء الأسعار والجفاف والتضخم.
وأضاف ذات المتحدث، أن الحكومة قررت استئناف صرف دعم لمهنيي النقل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات بهدف مواجهة غلاء الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
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4 تعليقات
يصرف الدعم لمهنيي النقل ، والمواطن يبقى يئن تحت وطأة ارتفاع الأسعار
إلى أجل غير معلوم .مابقينا فهمنا حتى حاجة . فاللهم استر البلاد والعباد .
بلا بلا بلا عيقتو علينا والله الله ياخد فيكم الحق واحد واحد.
منذ أن توليتم في الحكومة وأنتم تغنون ان الحكومة تولي أهمية للقدرة الشرائية للمواطنين وكل ما يحتاجه المواطن في ارتفاعات. في كل القطاعات.
لقد ارتفعت القدرة الشرائية من كان يشتري القفة ب 100درهم فإنه سيشتريها الآن ب400درهم. الله يلعن لميحشم الله ياخد فيكم الحق تكالبتو على الشعب ومصيتو ليه دمو نتلاقو عند الله سبحانه وتعالى.