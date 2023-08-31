بايتاس: الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين واحد من أولويات الحكومة

هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن الحكومة تؤمن بأن الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين هو واحد من أولوياتها.

واستعرض بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، الإجراءات والقرارات المتخدة من طرف الحكومة وبتعليمات ملكية لمواجهة عدد من التحديات المتعلقة بغلاء الأسعار والجفاف والتضخم.

وأضاف ذات المتحدث، أن الحكومة قررت استئناف صرف دعم لمهنيي النقل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات بهدف مواجهة غلاء الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

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