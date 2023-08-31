قاضي التحقيق يؤجل الاستنطاق التفصيلي في قضية “بيدوفيل” الجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

مثل في حالة اعتقال، أمس الأربعاء 30 غشت 2023، “البيدوفيل البيضاوي”، مغتصب الطفل القاصر على شاطئ الجديدة، على مرأى المصطافين، أمام قاضي التحقيق الجنائي لدى استئنافية الجديدة، والذي أجل جلسة الاستماع التفصيلي إلى غاية ال20 من شهر شتنبر الجاري، لإحضار جميع الضحايا والاستماع إليهم، في إطار القضية المعروضة على أنظاره، المتعلقة بهتك عرض قاصر بالعنف، والاتجار بالبش، والتي هزت واهتز على وقعها الرأي العام، وتعدى صداها حدود المغرب.

هذا، وقد استمع قاضي التحقيق الجنائي، في أول جلسة استنطاق تفصيلي، إلى المتهم، وإلى القاصر الضحية، بحضور والدته، وكذا، إلى والدته.

وقد نصبت بالمناسبة جمعية “ماتقيش ولدي” نفسها طرفا مدنيا مطالبا بالحق العام، لمؤازرة الطفل الذي تعرض للاغتصاب، وكذا، باقي الضحايا من القاصرين، الذين كانوا قدموا، شهر غشت الماضي، إلى مدينة الجديدة، في إطار عملية التخييم والاصطياف، التي استفادوا منها، لمدة محدودة، مقابل مبالغ مالية.

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