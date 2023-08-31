ترويج المخدرات يجر 3 أشخاص للاعتقال بطنجة

2023-08-31 / 12:28
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، مساء يوم الأربعاء 30 غشت الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و30 سنة، جميعهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

قد جرى توقيف المشتبه فيهم خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بمنطقة “اكزناية” ضواحي مدينة طنجة، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بعين المكان عن حجز 400 غرام من مخدر الكوكايين و300 قرص مخدر من نوع ريفوتريل ومبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات ترويج المخدرات، فضلا عن حجز ثلاث سيارات نفعية وأسلحة بيضاء وهواتف نقالة وميزان الكتروني وقنينة غاز مسيلة للدموع.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيهم أنهم يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم عنف وتزوير واستعماله.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، وتوقيف باقي المتورطين المشاركين في ارتكابها.

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