الركراكي عن “لامين يامال”: “لا يمككنا إجبار أي لاعب على قبول اللعب مع المغرب”

2023-08-31 / 12:07
1
هبة بريس

كشف الناخب الوطني وليد الركراكي، عن سبب غياب اللاعب يامين لامال عن لائحة المنتخب الوطني لمبارتي ليبيريا و بوركينافاسو .

وقال الركراكي في كلمته بالندوة الصحفية المنعقدة يومه الخميس “التقيت بيامال وتحدثت معه بخصوص الانضمام للمنتخب المغربي، لكن لا يمككنا إجبار أي لاعب لقبول اللعب في صفوف المنتخب المغربي، خصوصا وأنه ولد في إسبانيا ولعب مع إسبانيا في فئة الشباب”.

وشدد الركراكي على أن الجامعة بذلت جهودا لضم اللاعب يامال لصفوف المنتخب المغربي، لكن قرار اللعب والانضمام لأسود الأطلس يبقى قرارا يصعب اتخاذه من طرف لاعب يبلغ من العمر 16 سنة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of غوارديولا يتوج بجائزة أفضل مدرب في أوروبا

غوارديولا يتوج بجائزة أفضل مدرب في أوروبا

2023-08-31 / 18:52
Photo of الوداد يدشن مبارياته في البطولة بكلاسيكو الفتح في “سطاد دونور”

الوداد يدشن مبارياته في البطولة بكلاسيكو الفتح في “سطاد…

2023-08-31 / 13:25
Photo of حضور الكعبي وغياب زياش.. الركراكي يكشف عن قائمة “أسود الأطلس”

حضور الكعبي وغياب زياش.. الركراكي يكشف عن قائمة “أسود…

2023-08-31 / 11:51
Photo of أمرابط على رادار مانشستر يونايتد

أمرابط على رادار مانشستر يونايتد

2023-08-30 / 23:25
Photo of برنامج الدورة الأولى من البطولة الوطنية الإحترافية

برنامج الدورة الأولى من البطولة الوطنية الإحترافية

2023-08-30 / 22:14
Photo of الصيباري يسجل ثنائية رائعة ويقود آيندهوفن للتأهل إلى مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا

الصيباري يسجل ثنائية رائعة ويقود آيندهوفن للتأهل إلى مرحلة…

2023-08-30 / 21:55
Photo of المغرب يشارك بـ 70 رياضيا في الدورة الأولى للألعاب البارا إفريقية

المغرب يشارك بـ 70 رياضيا في الدورة الأولى للألعاب…

2023-08-30 / 21:11
Photo of لاعبة تنس تونسية: مدربي اغتصبني لسنوات في طفولتي

لاعبة تنس تونسية: مدربي اغتصبني لسنوات في طفولتي

2023-08-30 / 21:06
Photo of بالفيديو.. إسماعيل الصيباري يرتقي على طريقة النصيري ويسجل هدفا رائعا أمام رينجرز في دوري الأبطال

بالفيديو.. إسماعيل الصيباري يرتقي على طريقة النصيري ويسجل هدفا…

2023-08-30 / 20:55
Photo of أبطال إفريقيا للسيدات .. سبورتينغ البيضاوي يتأهل إلى الأدوار النهائية

أبطال إفريقيا للسيدات .. سبورتينغ البيضاوي يتأهل إلى الأدوار…

2023-08-30 / 20:51

تعليق واحد

  1. ههههه يأتي الى المغرب ليدمر مستقبله ؟؟؟؟
    كونوا واقعيين ، ماذا قدم له هذا المغرب ؟؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق