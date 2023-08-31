حضور الكعبي وغياب زياش.. الركراكي يكشف عن قائمة “أسود الأطلس”
هبة بريس
أعلن الناخب الوطني، وليد الركراكي، صباح اليوم الخميس، عن لائحة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لمباراتي ليبيريا بمدينة أكادير في 9 من شهر شتنبر المقبل، وبوركينا فاسو في 12 من الشهر ذاته بمدينة لانس بفرنسا.
وعرفت لائحة الركراكي المستدعاة للمبارتين القادمتين مفاجآت جديدة.
وفيما يلي قائمة المنتخب المغربي:
حراسة المرمى: ياسين بونو- منير الحجوي، يوسف المطيع، المهدي بنعبيد
الدفاع: أشرف حكيمي- نصير مزراوي- نايف أكرد- رومان سايس، جواد الياميق، يونس عبد الحميد، عبد الحميد أبقار، يحيى عطية الله
الوسط: سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، بلال الخنوس، ريتشارسون، سليم أملاح، جمال بوشاوري
الهجوم: عبد الصمد الزلزولي، أمين حارث، زكرياء أبو خلال، أمين عدلي، وليد شديرة، أيوب الكعبي، يوسف النصيري، عبد الرزاق حمد الله، إبراهيم صلاح
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12 تعليقات
أتمنى رأية إسماعيل الصيباري أعتقد أنه سيكون إضافة جميلة خصوصا واننا نفتفد الى اللمسة الاخيرة للتسجيل وهذا اللاعب ابان عن قدرته مع فريقه الحالي ومع منتخب الشبان.
بالتوفيق والنجاح للمنتخب الوطني المغربي..
نتمنى أن تلقى استحسانا هاته التشكيلة ..
ثقتنا كبيرة في وليد ركراكي..
اللهم يسر لهم..
كان على اللاعب يامين يمال أن ينظم الى المنتخب الوطني المغربي..
نريد تحقيق لقب قاري على الصعيد العربي والإفريقي..
هنا زئير الأسد هنا حظيرة الأسود..
اللهم احفظ عناصر المنتخب الوطني المغربي..
المنتخب الوطني المغربي مطالب بالفوز بالكأس الافريقي..
اللهم وفقها في هذه المهمة ..
بداية نهاية المدرب.غا الله يجعل السلامة