وزير فرنسي يدعو لوقف بيع تذاكر السفر “الرخيصة” إلى أوروبا

هبة بريس - وكالات

اقترح وزير النقل الفرنسي كليمان بون، الأربعاء، “وضع حد أدنى لأسعار تذاكر الطيران” في أوروبا من أجل “محاربة الإغراق الاجتماعي والبيئي”، وذلك في مقابلة مع صحيفة “لوبسرفاتور”.

وقال إنه سيعرض هذا الاقتراح على نظرائه في الاتحاد الأوروبي “في الأيام المقبلة”، مضيفًا أنّ “بيع تذكرة الطائرة بعشرة يورو، في فترة التحول البيئي، لم يعد ممكنًا، وهذا لا يعكس السعر بالنسبة لكوكب الأرض”، في إشارة إلى سياسات التسعير لدى شركات الطيران المنخفضة التكلفة.

وأردف “بون” أنّ “هذه الأسعار لا تغطّي التكلفة الحقيقية لكلّ راكب يسافر بالطائرة التي تطلق غازات دفيئة أكثر بكثير من القطار”، موضحًا: “أؤيد تمامًا فرض ضرائب على الأنشطة الملوثة من أجل الاستثمار في هذا التحوّل البيئي”، في حين تعتزم الحكومة الفرنسية زيادة ما يسمّى بضريبة “التضامن” المطبّقة على جميع الرحلات الجوية المغادرة من فرنسا من أجل تمويل الاستثمارات في السكك الحديدية.

ويُتوقع أن تُدرج ضرائب إضافية على شركات الطرق السريعة وتذاكر الطيران في ميزانية فرنسا لعام 2024.

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