عملية مرحبا.. حوالي 14 ألف من مغاربة العالم غادروا البلاد عبر مطار الحسيمة

2023-08-31 / 10:58
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هبة بريس

غادر حوالي 14 ألف من مغاربة العالم البلاد عبر بوابة مطار الشريف الإدريسي الدولي بالحسيمة ، وذلك خلال مرحلة العودة من عملية مرحبا 2023 .

و أفاد مدير مطار الشريف الإدريسي الدولي بالحسيمة مختار الدهراوي ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أنه غادر نحو 13 ألف و78 من مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة عبر مطار الشريف الإدريسي الدولي بالحسيمة ، مشيرا الى أن هذا المؤشر سجل منذ انطلاق عملية مرحبا 2023 و إلى غاية يوم أمس الأربعاء .

وكشف المتحدث نفسه أن مطار الشريف الإدريسي الدولي استقبل 15 ألف و 623 من المسافرين الوافدين ، موضحا أنه استعمل مطار الحسيمة في المجموع 28 ألف و 701 مسافرا منذ بدء عملية مرحبا إلى غاية 30 غشت الجاري ، مقابل ما مجموعه 34 ألف و266 مسافرا خلال السنة المنصرمة ، حيث سجل 18 ألف و 567 من المسافرين الوافدين ، و 15 ألف و 699 من المسافرين المغادرين إلى دول الإقامة .

وأبرز أن المطار يواصل ب”جد واجتهاد “تطبيق الاجراءات والتدابير الهامة التي تستجيب لمتطلبات عملية مرحبا 2023، وذلك بتنسيق مع مختلف المتدخلين بالمطار ، ويهم الأمر السلطات المعنية بالمراقبة الأمنية لمرافق المطار ، وشركات الطيران ، وكذا مصالح الدرك الملكي ، وإدارة الجمارك ، وشركة الخدمات الأرضية التابعة لشركات الطيران وغيرهم من المتدخلين ، سعيا لتوفير خدمات بأعلى المستويات من الجودة لفائدة مستعملي المطار ، سواء خلال مرحلة المجيء أو مرحلة الإياب .

وخلص الدهراوي الى أن كل الجهات المتدخلة في تدبير مرافق المطار تحرص بشدة على توفير الخدمات الجيدة لمستعملي المطار بتعزيز عدد المستخدمين المكلفين بالاستقبال وتعبئة كل الفرق على مدار الساعة وعلى مدار الأسبوع ، مع حضور مكثف للوحدة الطبية المعززة بمختلف التجهيزات ، بالإضافة إلى السهر على ضبط الوقت المخصص لمعالجة واستقبال لأمتعة وعرض أسعار النقل بصورة واضحة للمسافرين .

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