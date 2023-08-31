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فاس.. انهيار سقف بمركز نداء يخلف 5 إصابات

2023-08-31 / 10:30
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هبة بريس _ فاس

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، عصر يوم أمس الاربعاء، إثر انهيار سقف قاعة لمركز النداءات بشارع أحمد الحنصالي بفاس حسب مصدر هبة بريس.

و أضاف ذات المصدر، أن مركز النداء تعرض لحادثة مأساوية عصر ذات اليوم جراء سقوط سقف على رأس العاملين، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص وصفت بالخطيرة.

المصدر ذاته أضاف أن مدير المركز طلب من العاملين العودة إلى عملهم رغم الحادثة، إلا أنهم رفضوا ذلك بسبب الحالة المزرية التي عرفتها قاعة المركز بعد انهيار السقف.

هذا وقد سبق للعاملين حسب ذات المصدر، أن طالبوا من المسؤولين بالمركز ترميم سقف القاعة الذي كان مهددا بالانهيار منذ يوم السبت الماضي، إلا أن المسؤولين لم يتفاعلوا مع طلبهم.

هذا وقد تم تقديم الإسعافات الضرورية للعاملين من قبل عناصر الوقاية المدنية، وتم نقلهم على وجه السرعة صوب مصحة خاصة بفاس.

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