الوداد يدشن مبارياته في البطولة بكلاسيكو الفتح في “سطاد دونور”
هبة بريس ـ رياضة
تختتم اليوم مباريات الجولة الافتتاحية للبطولة المغربية بإجراء لقاء قوي و هام سيجمع بين الوداد الرياضي و الفتح الرياضي.
اللقاء الذي سينطلق في الساعة التاسعة و النصف ليلا، سيحتضنه مركب محمد الخامس بالدار البيضاء و الذي يتوقع أن يتم إغلاقه بعد حوالي شهر و نصف من الآن للخضوع لسلسلة من الإصلاحات.
و يتوقع أن يشهد اللقاء حضورا جماهيريا كبيرا بالنظر لقيمة المباراة من جهة، و كذلك في ظل الانتدابات الكبيرة التي أقدم عليها فريق الوداد الرياضي و كذا تغيير الطاقم التقني للنادي.
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10 تعليقات
بالتوفيق والنجاح للوداد الرياضي..
الوداد الرياضي لم يعطي أي نتيجة وأي مجهود هذا الموسم ..
موفقين ان شاء الله..
نتمنى لهم التوفيق والنجاح والسداد..
تحية تقدير واحترام لرئيس نادي الوداد الرياضي سعيد الناصري..
الوداد الرياضي قام بانتدابات في صفوف اللاعبيين .ونتمنى ان يتفوقوا في ذالك ..
انا رجاوي ونتمنى التوفيق للرجاء..
موفقين وعلى المدرب ان يكون مستعدا للمبارة..
اللاعبيين ميتين ديال الوداد ..
اللهم اسهل الأمور ديال الوداد ..