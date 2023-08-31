الوداد يدشن مبارياته في البطولة بكلاسيكو الفتح في “سطاد دونور”

هبة بريس ـ رياضة

تختتم اليوم مباريات الجولة الافتتاحية للبطولة المغربية بإجراء لقاء قوي و هام سيجمع بين الوداد الرياضي و الفتح الرياضي.

اللقاء الذي سينطلق في الساعة التاسعة و النصف ليلا، سيحتضنه مركب محمد الخامس بالدار البيضاء و الذي يتوقع أن يتم إغلاقه بعد حوالي شهر و نصف من الآن للخضوع لسلسلة من الإصلاحات.

و يتوقع أن يشهد اللقاء حضورا جماهيريا كبيرا بالنظر لقيمة المباراة من جهة، و كذلك في ظل الانتدابات الكبيرة التي أقدم عليها فريق الوداد الرياضي و كذا تغيير الطاقم التقني للنادي.

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