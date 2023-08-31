دفنه ليلا بمقبرة ثم لاذ بالفرار.. البحث عن قات.ل أبيه دفنه بتارودانت

2023-08-31 / 10:19
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

باشرت مصالح الدرك بالمركز الترابي بتالوين التابع لسرية تارودانت، تحرياتها لاعتقال قاتل والده وهو شيخ سبعيني بعدما أجهز عليه إبنه بواسطة سكين بحر الاسبوع الجاري.

وقالت مصادر الجريدة انه تم تحديد هوية الجاني وتحرير مذكرة بحث وطنية لتوقيفه، بعدما إختفى عن الانظار يوم إقترافه لجريمته البشعة ، بعد أن أجهز على والده بسكين ، وقام بدفنه ليلا بمقبرة دوار إمزيزوي بجماعة تالوين.

المشتبه فيه يبلغ من العمر 38 سنة، كان قد دخل في خلاف مع والده السبعيني، قبل أن يجهز عليه بسكين، ويرديه قتيلا، ويحمل جتثه ليلا ويدفنها بمقبرة الدوار .

الجريمة إهتزت على هولها منطقة تالوين، حيت لم تشهد لها مثيل، وكل أمل الاهالي توقيف الجاني وتقديمه للعدالة .

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