تصريحات قائد انقلاب الغابون تثير مخاوف فرنسا بعد تراجع نفوذها بالقارة

2023-08-31 / 10:41
12

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

منذ إعلان الجيش الغابوني عن إنهاء حكم بونغو في الغابون و تعيين رئيس جديد للمرحلة الانتقالية، سارعت صحف و قنوات فرنسا للتخفيف من حدة الواقعة و التأكيد على أن الأمر لن يؤثر على نفوذ فرنسا بهذا البلد الغني بالثروات الطبيعية.

الرد أتى سريعا من رئيس المرحلة الانتقالية الذي أكد أن العهد الماضي لن يعود و أن ما تملكه الغابون سيسخر للشعب الغابوني، مضيفا بأن الغابونيين من سيحكمون الغابون و ليس قوة أجنبية في إشارة منه لفرنسا، المستعمرة السابقة للبلد.

تصريحات الجنرال الغابوني أثارت مخاوف فرنسا التي تراجع نفوذها بشكل كبير خلال حقبة إيمانويل ماكرون الذي أضعف النفوذ الفرنسي بالقارة السمراء و فقدت من خلالها باريس قوتها بعدد من الدول كالنيجر و مالي و بوركينا فاسو و غيرهم.

نهاية الاستعمار الفرنسي “الحديث” وشيكة على ما يبدو ما دام ماكرون يقود فرنسا للهاوية، و الغابون الحليفة الاستراتيجية لفرنسا واحدة من الدول التي قررت القطع مع الاستعمار الحديث الذي دمر البلاد و أفقر الغابونيين و جعل السلطة و المال في يد فئة معدودة.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزير فرنسي يدعو لوقف بيع تذاكر السفر “الرخيصة” إلى أوروبا

وزير فرنسي يدعو لوقف بيع تذاكر السفر “الرخيصة” إلى…

2023-08-31 / 11:02
Photo of فاجعة في جنوب افريقيا.. مقتل 63 شخصا وإصابة العشرات في حريق

فاجعة في جنوب افريقيا.. مقتل 63 شخصا وإصابة العشرات…

2023-08-31 / 09:32
Photo of قائد الانقلاب في الغابون: بونغو لم يكن لديه الحق لتولى الرئاسة لفترة ثالثة

قائد الانقلاب في الغابون: بونغو لم يكن لديه الحق…

2023-08-31 / 09:16
Photo of صحفية إيرانية تعود إلى السجن لظهورها مجدّدا في مكان عام بدون حجاب

صحفية إيرانية تعود إلى السجن لظهورها مجدّدا في مكان…

2023-08-30 / 21:50
Photo of إصابة إسرائيلي في عملية طعن في القدس المحتلة

إصابة إسرائيلي في عملية طعن في القدس المحتلة

2023-08-30 / 20:47
Photo of قتي__ لان على الأقل إثر مرور العاصفة “إيداليا” بولاية فلوريدا

قتي__ لان على الأقل إثر مرور العاصفة “إيداليا” بولاية…

2023-08-30 / 19:34
Photo of قائد انقلاب الغابون … تدرب في الأكاديمية العسكرية الملكية في مكناس

قائد انقلاب الغابون … تدرب في الأكاديمية العسكرية الملكية…

2023-08-30 / 19:22
Photo of إسبانيا تضبط 6 أطنان من الحشيش على متن سفينة

إسبانيا تضبط 6 أطنان من الحشيش على متن سفينة

2023-08-30 / 19:05
Photo of “نيويورك ” تسمح برفع أذان الجمعة عبر المكبرات في المساجد

“نيويورك ” تسمح برفع أذان الجمعة عبر المكبرات في…

2023-08-30 / 18:12
Photo of انقلاب الغابون.. البيت الأبيض: “الوضع مقلق جدا”

انقلاب الغابون.. البيت الأبيض: “الوضع مقلق جدا”

2023-08-30 / 17:49

‫12 تعليقات

  12. … الذي دمر البلاد وافقر الغابونيين تلك هي سياسة فرنسا في أفريقيا.كل من تحرر من فرنسا يتقدم.

    1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق