تصريحات قائد انقلاب الغابون تثير مخاوف فرنسا بعد تراجع نفوذها بالقارة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

منذ إعلان الجيش الغابوني عن إنهاء حكم بونغو في الغابون و تعيين رئيس جديد للمرحلة الانتقالية، سارعت صحف و قنوات فرنسا للتخفيف من حدة الواقعة و التأكيد على أن الأمر لن يؤثر على نفوذ فرنسا بهذا البلد الغني بالثروات الطبيعية.

الرد أتى سريعا من رئيس المرحلة الانتقالية الذي أكد أن العهد الماضي لن يعود و أن ما تملكه الغابون سيسخر للشعب الغابوني، مضيفا بأن الغابونيين من سيحكمون الغابون و ليس قوة أجنبية في إشارة منه لفرنسا، المستعمرة السابقة للبلد.

تصريحات الجنرال الغابوني أثارت مخاوف فرنسا التي تراجع نفوذها بشكل كبير خلال حقبة إيمانويل ماكرون الذي أضعف النفوذ الفرنسي بالقارة السمراء و فقدت من خلالها باريس قوتها بعدد من الدول كالنيجر و مالي و بوركينا فاسو و غيرهم.

نهاية الاستعمار الفرنسي “الحديث” وشيكة على ما يبدو ما دام ماكرون يقود فرنسا للهاوية، و الغابون الحليفة الاستراتيجية لفرنسا واحدة من الدول التي قررت القطع مع الاستعمار الحديث الذي دمر البلاد و أفقر الغابونيين و جعل السلطة و المال في يد فئة معدودة.

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