“لارام” تعلق رحلاتها الجوية من وإلى العاصمة الغابونية

هبة بريس - الرباط

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، تعليق رحلاتها الجوية من وإلى العاصمة الغابونية ليبروفيل.

وذكرت الشركة، أن إغلاق المجال الجوي للغابون جراء الأحداث الأخيرة أدى إلى تعليق رحلات لارام من وإلى العاصمة ليبروفيل، مشيرة إلى اتخاذ إجرائين رئيسيين لمساعدة المسافرين المتأثرين بهذه الإلغاءات، ويتعلق الإجراء الأول بالسماح بتغيير تاريخ الرحلة مجانا مرة واحدة فقط من وإلى ليبروفيل، وفق الإمكانيات المتوفرة.

كما تعطي الشركة إمكانية إعادة توجيه الرحلات إلى وجهة أخرى ضمن شبكتها في إفريقيا، غير أنه في حالة نشوء اختلافات في رسوم المطار بسبب تغيير الوجهة، فيجب أن يتحملها المسافر.

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