“الشغب الرياضي” يجر 10 أشخاص للاعتقال بالبيضاء

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بنمسيك بمدينة الدار البيضاء، من توقيف عشرة أشخاص، من بينهم ستة قاصرين وثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض وعدم الامتثال وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة وعامة.

وجرى توقيف المشتبه فيهم على خلفية تورطهم في تعنيف ثلاث ضحايا وتعريضهم للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، لأسباب تتعلق بنزاعات بين إلترات مشجعي كرة القدم، فضلا عن رفضهم الامتثال وإلحاقهم لخسائر مادية بمجموعة من السيارات التي كانت مستوقفة بعين المكان وسيارة تابعة للشرطة، قبل أن يسفر التدخل الفوري لدوريات الشرطة عن ضبطهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

عمليات الجس الوقائي التي أخضع لها المشتبه فيهم لحظة توقيفهم مكنت من حجز 223 قرص طبي مخدر بحوزة أحدهم، بالإضافة إلى حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء والأدوات الراضة والأقنعة وقنينات الغاز المسيل للدموع، فضلا عن حجز هواتف نقالة ومبالغ مالية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، المتراوحة أعمارهم بين 14 و20 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية بالنسبة للراشدين والمراقبة بالنسبة للقاصرين منهم، رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة بنمسيك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضايا وكذا تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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