فاجعة في جنوب افريقيا.. مقتل 63 شخصا وإصابة العشرات في حريق

2023-08-31 / 09:32
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هبة بريس - وكالات

ارتفعت حصيلة ضحايا حريق وقع اليوم الخميس بمنطقة أعمال في جوهانسبرج إلى 63 شخصا وإصابة 43 آخرين، بحسب مسؤولين محليين.

ونقلت وكالة “فرانس برس” في وقت سابق، عن مسؤولين في جنوب أفريقيا أن ما لا يقل عن 20 شخصا لقوا حتفهم في الحريق.

وذكرت وسائل إعلام في جنوب أفريقيا، أن الحريق اندلع في مبنى بمنطقة الأعمال المركزية.

وكانت هيئة الإذاعة الجنوب أفريقية، قد أعلنت أن الحريق اندلع في مبنى مكون من خمسة طوابق وسط جوهانسبرغ، وأسفر عن مصرع 20 شخصا وإصابة 43 آخرين.

وأضافت الهيئة أن رجال الإطفاء وخدمات الطوارئ قاموا بإجلاء جميع الأشخاص من المبنى.

ولا يزال سبب الحادث غير معروف حتى اللحظة.

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تعليق واحد

  1. كلما فعلت شيئا ضد المملكة المغربية الا و نزلت لها نازلة قبيحة ليعلم العلم اننا على حق و مملككتنا سليلة الانبياء

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