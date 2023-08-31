قائد الانقلاب في الغابون: بونغو لم يكن لديه الحق لتولى الرئاسة لفترة ثالثة
قال قائد الانقلاب و الرئيس المؤقت في الغابون، بريس كلوتير أوليغوي نغويما، إن العسكريين قرروا السيطرة على الأمور بسبب مرض الرئيس علي بونغو، وسعيه لتولي الرئاسة لفترة ثالثة، وذلك في حوار مع صحيفة لوموند الفرنسية.
وقال الجنرال نغويما، الذي تم تعيينه أمس الأربعاء رئيسا مؤقتا للبلاد، للصحيفة إن بونغو لم يكن لديه الحق لتولى الرئاسة لفترة ثالثة.
وأوضح: “الجميع يتحدث عن هذا الأمر، ولكن لا أحد يتحمل المسؤولية” مشيرا إلى مرض بونغو.
وأضاف: “تم انتهاك الدستور، وطريقة الانتخابات نفسها لم تكن جيدة، لذلك قرر الجيش تغيير الصفحة ليضطلع بمسؤولياته”.
كان عسكريون في جيش الغابون قد أعلنوا صباح أمس الأربعاء الاستيلاء على الحكم وإلغاء نتائج الانتخابات وحلّ مؤسسات الدولة.
وفرض العسكريون الإقامة الجبرية على رئيس البلاد على بونغو، بعد الإعلان عن فوزه بولاية رئاسية ثالثة.
10 تعليقات
ما وقع في الغابون هو فقط استفاقة من غفلة نوم ..
كل التضامن اللا مشروط مع دولة الغابون ..
سنرى في الايام المقبلة انتهاء الحقبة الفرنسية في القارة السمراء الإفريقية..
إفريقيا أم البلدان بدأت تتحرك وتنهض…
في افريقيا العادي هو الانقلابات اما الاستقرار فهو الاستثناء …
توغل وتغول لقوى عالمية جديدة في إفريقيا الصراع سيحتدم على الثروات الافريقية في ظل التغيرات الجديدة ..
إفريقيا على صفيح ساخن جدا..
انقلاب مفتعل من المستعمر الاقتصادي لزعزعة استقرار افريقيا بعد أن أحس بخطر خسارة مكانه هناك ..
المستعمر خسر مكانه في أفريقيا..
اللهم احفظ بلدنا وملكنا وشعبنا واراضينا..