طقس الخميس.. استمرار حرارة الجو بعموم مناطق المملكة

2023-08-31 / 09:07
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تكون الأجواء حارة نسبيا بالسهول الداخلية، والجنوب الشرقي، وجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة.

ويرتقب نزول بعض الأمطار المتفرقة والمصحوبة برعد محليا بأقصى جنوب البلاد، كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية محلية بالسهول الأطلسية وشمال الأقاليم الجنوبية، مع تناثر حبات من الغبار بكل من جنوب شرق وجنوب البلاد، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالجنوب الشرقي، وجنوب مرتفعات الأطلس الصغير.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 16 درجة بالأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 24 و30 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي، وما بين 15 و 23 درجة بباقي جهات المملكة.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا طفيفا عموما.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالواجهة الأطلسية.

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‫10 تعليقات

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