طقس الخميس.. استمرار حرارة الجو بعموم مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تكون الأجواء حارة نسبيا بالسهول الداخلية، والجنوب الشرقي، وجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة.
ويرتقب نزول بعض الأمطار المتفرقة والمصحوبة برعد محليا بأقصى جنوب البلاد، كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية محلية بالسهول الأطلسية وشمال الأقاليم الجنوبية، مع تناثر حبات من الغبار بكل من جنوب شرق وجنوب البلاد، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالجنوب الشرقي، وجنوب مرتفعات الأطلس الصغير.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 16 درجة بالأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 24 و30 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي، وما بين 15 و 23 درجة بباقي جهات المملكة.
وستعرف درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا طفيفا عموما.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالواجهة الأطلسية.
10 تعليقات
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين..
الحمد لله إنخفاض كبير لمستوى درجة الحرارة..
على المواطنين تدبير استعمال الماء والحفاظ عليه..
قوله تعالى: { إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ } . الحمد لله إنه سميع مجيب الدعاء..
ارتفاع درجة الحرارة بسبب كثرة المعاصي والذنوب البشرية ..
يجب شرب كمية مهمة من الماء لتفادي المشاكل الصحية..
للشمس فوائد كثيرة على صحة الإنسان..
الحمد لله على نعمة الحرارة ونعمة البرودة..
المغرب يواجه أزمة المياه غير مسبوقة ..
إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ..