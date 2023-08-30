السعيدية .. انقاذ شخص وانتشال جثة مصابة بطلقات نارية جزائرية
استنفرت عناصر المركز البحري للدرك الملكي بمدينة السعيدية وبتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، أطقمها على إثر ورود خبر اختفاء 3 دراجات مائية “جيتسكي” على متنها 4 أشخاص كانو يقضون عطلتهم بشواطئ مدينة السعيدية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن عناصر المركز البحري للدرك الملكي قامت بإنقاذ أحد الأشخاص ممن كانوا على متن إحدى دراجات جيت سكي المختفية ، وانتشال جثة شخص آخر مصابة ب 5 طلقات نارية على مستوى البطن والصدر، صادرة عن عناصر جزائرية ، فيما لا يزال البحث جاريا عن باقي المفقودين وهما شخصين.
وحسب نفس المصادر، فأحداث هذه الواقعة تعود إلى اتفاق أربعة من أشخاص من أجل الاستجمام وخوض مغامرة الولوج إلى عرض البحر بواسطة دراجات مائية جيت سكي ، و حين قرر العودة إلى ميناء مارينا السعيدية ، تاهو في عرض البحر ودخلوا المياه الجزائرية قبل أن يتعرضو لإطلاق نار قادم عليهم من الجزائر .
وفور إعلامهم بخبر إنقاذ شخص وانتشال جثة آخر، انتقلت إلى عين المكان القوات الأمنية وعناصر الوقاية المدنية ومختلف السلطات المعنية، قصد المعاينة وفتح تحقي لمعرفة ملابسات هذا الحادث المؤسف.
24 تعليقات
استفزاز المغرب ومحاولة جره للحرب كان عليهم إطلاق اندار اولا واذا لم يمتثلو وجب اعتقالهم وتقديمهم للعدالة وهدا لن يتأتى مع دولة يحكمها العسكر هذا لا يمكن ان يحدث في الدول الحضارية الديمقراطية مثل اسبانيا مثلا، بعد سقطة البريكس يجب الهاء شعب أكلي لحم الحمير بالعدو الكلاسيكي، على منظمات حقوق الإنسان رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد جمهورية العسكر.
ان كانت المعلومات دقيقة يجب علينا كمغاربة التحرك على شتى الواجهات للرد على هذا الفعل الإجرامي الخطير فدم ابناءنا غال علينا ولن نسمح لأي كان لن يطعن في حرمتنا ويزهق أرواح فلذات كبرنا لقد وصل السيل الزبى
مرة أخرى نثبت للعالم أن دم المغربي رخيص و مباح ؟؟؟
يجب أن الرد قاسيا و حاسما و سريعا لان هؤلا من الذين يخافوا ما يحشموش