السعيدية .. انقاذ شخص وانتشال جثة مصابة بطلقات نارية جزائرية

2023-08-30 / 22:54
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هبة بريس _ وجدة

استنفرت عناصر المركز البحري للدرك الملكي بمدينة السعيدية وبتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، أطقمها على إثر ورود خبر اختفاء 3 دراجات مائية “جيتسكي” على متنها 4 أشخاص كانو يقضون عطلتهم بشواطئ مدينة السعيدية.

وحسب مصادر مطلعة، فإن عناصر المركز البحري للدرك الملكي قامت بإنقاذ أحد الأشخاص ممن كانوا على متن إحدى دراجات جيت سكي المختفية ، وانتشال جثة شخص آخر مصابة ب 5 طلقات نارية على مستوى البطن والصدر، صادرة عن عناصر جزائرية ، فيما لا يزال البحث جاريا عن باقي المفقودين وهما شخصين.

وحسب نفس المصادر، فأحداث هذه الواقعة تعود إلى اتفاق أربعة من أشخاص من أجل الاستجمام وخوض مغامرة الولوج إلى عرض البحر بواسطة دراجات مائية جيت سكي ، و حين قرر العودة إلى ميناء مارينا السعيدية ، تاهو في عرض البحر ودخلوا المياه الجزائرية قبل أن يتعرضو لإطلاق نار قادم عليهم من الجزائر .

وفور إعلامهم بخبر إنقاذ شخص وانتشال جثة آخر، انتقلت إلى عين المكان القوات الأمنية وعناصر الوقاية المدنية ومختلف السلطات المعنية، قصد المعاينة وفتح تحقي لمعرفة ملابسات هذا الحادث المؤسف.

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‫3 تعليقات

  3. هل انتم تطلقون النار على كل جزائري تخطى الحدود ام تبقى سياسة اليد المدلولة سارية المفعول ولو على حساب المواطنين المغاربة والتنكيل بهم وقتلهم من طرق عصابة الرمادية.

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