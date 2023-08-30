برنامج الدورة الأولى من البطولة الوطنية الإحترافية

2023-08-30 / 22:14
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هبة بريس

في مايلي نتائج وبرنامج الدورة الأولى من البطولة الوطنية الإحترافية للقسم الأول “إنوي” لكرة القدم.

– الجمعة 25 غشت

المغرب الفاسي ……. المغرب التطواني 2-1

السبت 26 غشت:

أولمبيك آسفي ………. حسنية أكادير 1- 1

اتحاد تواركة ………… نهضة الزمامرة 2 – 1

الأحد 27 غشت:

اتحاد طنجة – الشباب الرياضي السالمي 0-2

يوسفية برشيد – الرجاء البيضاوي 1-3

نهضة بركان – مولودية وجدة 2 – 0

الأربعاء 30 غشت:

الجيش الملكي – شباب المحمدية 2 – 0

الخميس 31 غشت:

الوداد البيضاوي – الفتح الرياضي الرباطي (21.30)

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