برنامج الدورة الأولى من البطولة الوطنية الإحترافية
هبة بريس
في مايلي نتائج وبرنامج الدورة الأولى من البطولة الوطنية الإحترافية للقسم الأول “إنوي” لكرة القدم.
– الجمعة 25 غشت
المغرب الفاسي ……. المغرب التطواني 2-1
السبت 26 غشت:
أولمبيك آسفي ………. حسنية أكادير 1- 1
اتحاد تواركة ………… نهضة الزمامرة 2 – 1
الأحد 27 غشت:
اتحاد طنجة – الشباب الرياضي السالمي 0-2
يوسفية برشيد – الرجاء البيضاوي 1-3
نهضة بركان – مولودية وجدة 2 – 0
الأربعاء 30 غشت:
الجيش الملكي – شباب المحمدية 2 – 0
الخميس 31 غشت:
الوداد البيضاوي – الفتح الرياضي الرباطي (21.30)
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0