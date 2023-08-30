الصيباري يسجل ثنائية رائعة ويقود آيندهوفن للتأهل إلى مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا

هبة بريس : رياضة

قاد الدولي المغربي إسماعيل الصيباري فريقه آيندهوفن الهولندي للفوز على ضيفه رينجرز الاسكتلندي بخمسة أهداف لواحد، مساء اليوم الأربعاء، ضمن إياب الدور التمهيدي الأخير لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل إسماعيل الصيباري هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 35، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 53، ليبصم بذلك على مباراة كبيرة ويقود فريقه لمرحلة مجموعات دوري الأبطال.

ومعلوم أن إسماعيل الصيباري البالغ من العمر 22 سنة كان قد تألق مع أشبال الأطلس في كأس أفريقيا لأقل من 23 سنة وساهم في التتويج باللقب والتأهل إلى الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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