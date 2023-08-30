“تنسيقية تعليمية” تستقبل العام الدراسي بوقفة احتجاجية

2023-08-30 / 21:42
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي في بيان لها عن تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الاثنين 4 شتنبر المقبل أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا.

وتعتزم التنسيقية إسماع صوت رجال ونساء التعليم الثانوي التأهيلي الرافض لأسلوب “الإقصاء والتهميش”، والإصرار على جعل إطارهم الضحية الرئيسة للنظام الأساسي الجديد، مسجلة إصرار الوزارة الوصية على تبني سياسة “الإقصاء والهجوم الممنهج” على إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي داخل اللجنة العليا لإعداد مشروع النظام الأساسي الجدبد، وتجاهل المجهودات والتضحيات التي يبذلها أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وطالبت التنسيقية بوضع نظام أساسي حقيقي منصف وعادل يستجيب لتطلعات وانتظارات أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيل، وذلك من خلال إحداث الدرجة الجديدة، ومراجعة الأرقام الاستدلالية، والرفع من قيمة التعويضات النظامية، وإحداث تعويضات جديدة خاصة بالحراسة والتنقل، وأيضا مراجعة مرسوم التعويض عن تصحيح الامتحانات.

وأكد المصدر ذاته أن التنسيقية ستواجه التشريعات والمقترحات التعسفية التي تستهدف الأوضاع المادية والمعنوية لأستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وستتصدى للخروقات التي تتعرض لها حقوقهم داخل اللجنة العليا المكلفة بإعداد النظام الأساسي الجديد.

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تعليق واحد

  1. جميع التنسيقيات متضررة من نظام الأساسي المسرب و اكبر المتضررين ضحايا النظامين الدين شملهم نظام التقاعد المجحف شيوخ التربية الدين قضوا اكثر من 40سنه من العمل فى ظل نظام اساسي مجحف

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