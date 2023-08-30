بالفيديو.. إسماعيل الصيباري يرتقي على طريقة النصيري ويسجل هدفا رائعا أمام رينجرز في دوري الأبطال

هبة بريس : رياضة

سجل المغربي إسماعيل الصيباري هدفا رائعا في مباراة فريقه ايندهوفن الهولندي ضد رينجرز الإسكتلندي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن إياب الدور الحاسم المؤهل إلى مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وارتقى إسماعيل الصيباري على طريقة مواطنه يوسف النصيري ليسجل هدفا رائعا بضربة رأسية في الدقيقة 35 من الجولة الأولى.

المغربي إسماعيل صيباري يفتتح التسجيل لآيندهوفن ⚽️👏 #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/TI15cSqqb4 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 30, 2023

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