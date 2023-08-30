أبطال إفريقيا للسيدات .. سبورتينغ البيضاوي يتأهل إلى الأدوار النهائية

2023-08-30 / 20:51
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هبة بريس

تأهل نادي سبورتينغ البيضاوي إلى الأدوار النهائية لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات (كوت ديفوار 2023) عقب فوزه، اليوم الأربعاء 30 غشت 2023، على نادي وادي دجلة المصري بنتيجة 6 أهداف مقابل 1.

ويندرج هذا اللقاء في إطار المباراة الثالثة والأخيرة لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات/ تصفيات منطقة اتحاد شمال إفريقيا المقامة في الفترة من 24 إلى 30 غشت الجاري بالإسكندرية (مصر).

وشهد اللقاء طرد لاعبة فريق وادي دجلة المصري هيام عبد الحفيظ (د 53).

وكان نادي سبورتينغ البيضاوي قد تغلب على نادي آفاق غليزان الجزائري بحصة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في أولى مبارياته، كما فاز على نادي الجمعية النسائية بسوسة التونسي، بحصة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في ثاني مبارياته ضمن هذه التصفيات.

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