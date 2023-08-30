إصابة إسرائيلي في عملية طعن في القدس المحتلة

هبة بريس _ وكالات

”.أصيب إسرائيلي، مساء الأربعاء، في عملية طعن نفذها فلسطيني استشهد برصاص قوات الاحتلال قرب باب العامود في القدس الشرقية.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان إنّ “مشتبهاً به مسلّحاً بسكين نفّذ هجوماً بالقرب من محطة شيفتي إسرائيل للترامواي في القدس”.

وأضافت “تمّ تحييد المشتبه به على الفور”، من دون مزيد من التفاصيل.

من جهته، أعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي “نجمة داود الحمراء” أنّه أسعف رجلاً يبلغ من العمر نحو 25 عاماً إثر إصابته بجروح في ظهره ونقله إلى المستشفى.

وأصدر مستشفى شعاري تسيديك الذي نُقل إليه المصاب بياناً أوضح فيه أنّ الجريح في حالة “مستقرّة” و”يتلقّى العلاج”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0