عطاف نسي”اليد الممدودة ” .. حمل الرباط مسؤولية تعطيل “العمل المغاربي”
نفى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أن تكون بلاده وراء تعطيل العمل المغاربي المشترك، محملا المسؤولية للمغرب في ذلك
وشدد في ندوة صحفية على أن الجزائر “ليس لها أي مسؤولية في تجميد العمل المغاربي”، مؤكدا على أن “الظروف لم تتغير بل تفاقمت سلبياتها ويصعب اليوم الحديث عن إحياء وإعادة الروح للاتحاد المغاربي”.
وقال عطاف إن “تجميد العمل المغاربي كان خلال عهدتي الأولى كوزير للخارجية سنة 1995، حيث جاء ذلك بطلب في رسالة مكتوبة من الوزير الأول، وزير الخارجية المغربي، السيد الفيلالي”.
ويبدو ان ” عطاف ” يغرد خارج السرب متناسيا والعالم يشهد أن بعض خطابات الملك لطالما جددت التأكيد على اليد الممدودة اتجاه الجزائر
وتناسى المسؤول الحكومي الجزائري أن مبادرة اليد الممدودة “ليست للاستهلاك الإعلامي أو السياسي بقدر ما هي مبادرة صادقة تطبعها الجدية والمسؤولية”.
واذا كان عطاف يرى ان المغرب يعرقل العمل المغاربي فالعالم بأسره سيقول العكس بدليل رغبة الملك في “عودة الدفء للعلاقة بين البلدين سواء من خلال فتح الحدود أو من خلال التكامل الاقتصادي والتنموي”.
وردا على خذلقات عطاف نورد قول الملك في خطاب سامي “نؤكد مرة أخرى، لإخواننا الجزائريين، قيادة وشعبا، أن المغرب لن يكون أبدا مصدر أي شر أو سوء؛ وكذا الأهمية البالغة، التي نوليها لروابط المحبة والصداقة، والتبادل والتواصل بين شعبينا”.
5 تعليقات
المسؤولون الجزايريين لا يعون ما يتفوهون
القراقبة لا يعون ما يقولون هذا القرقوبي الهرنوفي اكل عليه الدهر وشرب شاخ ولا يفقه ما يقول ويقول ما يملى عليه من اسياده العسكر الحاكم الفعلي للكراغلة
هو لم ينسى و لكن يراوغ بغباوة فالخطب الملكية كلها مسجلة بتواريخها
عطاف كغيره من المدنيين الجزائريين لا حول ولا قوة لهم، هم فقط ادت لتبرير العقيدة العسكرية الجزائرية المبنية على العداء للمغرب، و الرجوع لتفاصيل التاريخ لإيجاد ما يغدي حقدهم و من اجل تضليل شعب الطوابير و صب الزيت على النار حسب بوكادوم.
كان الجزائريين والمغاربة في عام ٣٠٠٠ قبل الميلاد لهم اب واحد مشترك وكانوا يسمون ابناء مازغ فلما احتلوا مرارا وتكرارا صار لهم اباء متنوعون واعراق متنوعة ففقد التفاهم بينهم ههههه