قتي__ لان على الأقل إثر مرور العاصفة “إيداليا” بولاية فلوريدا

2023-08-30 / 19:34
0
هبة بريس _وكالات

أفادت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن شخصين على الأقل لقيا حتفهما إثر مرور العاصفة المدارية “إيداليا”، التي تجتاح ولاية فلوريدا (جنوب شرق الولايات المتحدة).

وتسبب الإعصار، وهو الأعنف الذي يصل إلى اليابسة في منطقة “بيغ بيند” في فلوريدا منذ أزيد من 125 عاما، في خسائر مادية جسيمة.

كما تسبب في انقطاع الكهرباء عن أزيد من 230 ألف منزل، بعد أن لامست العاصفة الشديدة اليابسة، على ساحل خليج فلوريدا، ورافقت رياح بلغت سرعتها 180 كيلومترا في الساعة، هذا الإعصار من الفئة الثالثة، وفقا للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

ونتيجة سوء الأحوال الجوية، تم إلغاء مئات الرحلات الجوية اليوم الأربعاء. وألغت خطوط “ساوثويست” أزيد من 200 رحلة جوية، فيما ألغت “يونايتد” و”دلتا إيرلاينز” و”أمريكان إيرلاينز” 300 رحلة مجتمعة، وفق ما ذكرة موقع “فلايت أوير.كوم”.

وأشارت هيئة الطيران الفدرالية إلى أن المطارات في تامبا وكليرووتر وتالاهاسي علقت عملياتها، وتراقب تقدم العاصفة، مضيفة أنه يمكن إعادة فتح هذه المطارات يوم الخميس، استنادا إلى تقييم الخسائر.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
7

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إصابة إسرائيلي في عملية طعن في القدس المحتلة

إصابة إسرائيلي في عملية طعن في القدس المحتلة

2023-08-30 / 20:47
Photo of قائد انقلاب الغابون … تدرب في الأكاديمية العسكرية الملكية في مكناس

قائد انقلاب الغابون … تدرب في الأكاديمية العسكرية الملكية…

2023-08-30 / 19:22
Photo of إسبانيا تضبط 6 أطنان من الحشيش على متن سفينة

إسبانيا تضبط 6 أطنان من الحشيش على متن سفينة

2023-08-30 / 19:05
Photo of “نيويورك ” تسمح برفع أذان الجمعة عبر المكبرات في المساجد

“نيويورك ” تسمح برفع أذان الجمعة عبر المكبرات في…

2023-08-30 / 18:12
Photo of انقلاب الغابون.. البيت الأبيض: “الوضع مقلق جدا”

انقلاب الغابون.. البيت الأبيض: “الوضع مقلق جدا”

2023-08-30 / 17:49
Photo of انقلاب الغابون.. الاتحاد الإفريقي يعقد اجتماعا طارئا

انقلاب الغابون.. الاتحاد الإفريقي يعقد اجتماعا طارئا

2023-08-30 / 15:58
Photo of الكرملين‭:‬ حادث تحطم طائرة بريجوجين ربما كان مدبرًا

الكرملين‭:‬ حادث تحطم طائرة بريجوجين ربما كان مدبرًا

2023-08-30 / 15:42
Photo of روسيا: قلقون للغاية من الانقلاب العسكري في الغابون

روسيا: قلقون للغاية من الانقلاب العسكري في الغابون

2023-08-30 / 15:00
Photo of الغابون.. العسكريون يقيلون الرئيس بونغو ويعلنون قرب اختيار قائد جديد

الغابون.. العسكريون يقيلون الرئيس بونغو ويعلنون قرب اختيار قائد…

2023-08-30 / 14:51
Photo of رئيس الغابون يطالب العالم والأصدقاء بالتحرك ضد اعتقاله

رئيس الغابون يطالب العالم والأصدقاء بالتحرك ضد اعتقاله

2023-08-30 / 14:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق