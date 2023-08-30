قتي__ لان على الأقل إثر مرور العاصفة “إيداليا” بولاية فلوريدا

هبة بريس _وكالات

أفادت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن شخصين على الأقل لقيا حتفهما إثر مرور العاصفة المدارية “إيداليا”، التي تجتاح ولاية فلوريدا (جنوب شرق الولايات المتحدة).

وتسبب الإعصار، وهو الأعنف الذي يصل إلى اليابسة في منطقة “بيغ بيند” في فلوريدا منذ أزيد من 125 عاما، في خسائر مادية جسيمة.

كما تسبب في انقطاع الكهرباء عن أزيد من 230 ألف منزل، بعد أن لامست العاصفة الشديدة اليابسة، على ساحل خليج فلوريدا، ورافقت رياح بلغت سرعتها 180 كيلومترا في الساعة، هذا الإعصار من الفئة الثالثة، وفقا للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

ونتيجة سوء الأحوال الجوية، تم إلغاء مئات الرحلات الجوية اليوم الأربعاء. وألغت خطوط “ساوثويست” أزيد من 200 رحلة جوية، فيما ألغت “يونايتد” و”دلتا إيرلاينز” و”أمريكان إيرلاينز” 300 رحلة مجتمعة، وفق ما ذكرة موقع “فلايت أوير.كوم”.

وأشارت هيئة الطيران الفدرالية إلى أن المطارات في تامبا وكليرووتر وتالاهاسي علقت عملياتها، وتراقب تقدم العاصفة، مضيفة أنه يمكن إعادة فتح هذه المطارات يوم الخميس، استنادا إلى تقييم الخسائر.

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