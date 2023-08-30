إسبانيا تضبط 6 أطنان من الحشيش على متن سفينة

2023-08-30 / 19:05
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت السلطات الإسبانية أن الشرطة الإسبانية أوقفت اليوم الأربعاء جنوب جزر الكناري سفينة تحمل أكثر من 6 أطنان من الحشيش.

وذكرت السلطات في بيانها: “عناصر الشرطة الوطنية ودائرة الرقابة الجمركية التابعة اعترضوا سفينة في جنوب جزر الكناري كانت محملة بأكثر من 6 أطنان من الحشيش”.

وأشارت الشرطة الإسبانية إلى أن العملية أسفرت عن تفكيك منظمة إجرامية عابرة للحدود مقرها هولندا.

وأكدت أنه تم اعتقال 5 أشخاص، بينهم رئيس الشبكة الدولية، الهارب منذ عدة أشهر.

وأجريت 6 عمليات تفتيش في محافظات أليكانتي ومورسيا ولاس بالماس ومدريد، تم خلالها مصادرة أكثر من 35 ألف يورو نقدا وقاربين وسيارة. كما تم العثور على مبنى صناعي يحوي مختبرا تحت الأرض لصناعة المخدرات الاصطناعية.

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