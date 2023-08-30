قرصنة معطيات بنكية بدولة عربية .. توقيف شخص بفاس

هبة بريس _ الرباط

أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء 30 غشت الجاري، شخصا يبلغ من العمر 24 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه به في قرصنة المعطيات الخاصة بمجموعة من الحسابات البنكية بإحدى الدول العربية، قبل أن يعمد إلى استعمال هذه المعطيات للقيام بمعاملات تجارية وعمليات شراء مكنته من تحصيل مبالغ مالية متفاوتة.

وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة فاس، قبل أن تمكن عملية التفتيش من العثور بحوزته على ثلاثة بطائق بنكية ودعامتين لتخزين المعطيات الرقمية، علاوة على حاسوب محمول وثلاث هواتف نقالة يشتبه في استعمالها في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية

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