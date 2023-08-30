بعد حسرة عدم القبول … عطاف : “بريكس ” ظاهرة عابرة !!!

2023-08-30 / 18:42
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هبة بريس _ عبد الله عياش

في أول تعليق رسمي للجزائر بعد رفض انضمامها لمجموعة “بريكس”، قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الثلاثاء “إن دول بريكس هي دول صديقة وحليفة لبلاده

وأضاف في مؤتمر صحافي، أمس، “أن الجزائر أرادت أن تضيف محورا ثالثا أو رابعا، للدفاع عن مبادئها، وهو إطار “بريكس”. ولكنها ستواصل الدفاع عن هذه الخيارات مع هؤلاء الحلفاء

وفيما يشبه التناقض الواضح عاد عطاف ليقول ان ملف بريكس “ظاهرة عابرة” مؤكدا أن الجزائر كانت تسعى للانضمام لمجموعة “بريكس” من أجل اضافة إطار آخر لأطر انتشار سياستها الخارجية وأنها ورغم عدم انضمامها للمجموعة “ماضية في خياراتها”

ويتضح من تصريحات عطاف أنه كان يريد ان يهون من صدمة عدم القبول غير انه وضع في الحرج بعد سلسلة التصريحات المتناقضة .

ولم تصوت الدول الخمس المؤسسة لمجموعة “بريكس” (الصين، الهند، روسيا، البرازيل وجنوب إفريقيا) لانضمام الجزائر خلال فعاليات قمتها بجوهانسبورج الخميس الماضي، فيما دعت ست دول أخرى للانضمام للمجموعة، وهي مصر والسعودية والإمارات، وإيران، وإثيوبيا، والأرجنتين.

وخلّف عدم اختيار الجزائر لتكون عضوا في منظمة بريكس، ردود فعل كثيرة في البلاد عبّرت عن خيبة أمل بعد الرهان الكبير على دخول هذا التكتل

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تعليق واحد

  1. نعم انها ظاهرة عابرة كجميع الظواهر التی تكلم عنهم تبون لالهاء الشعب،كظاهرة كاس العالم،و قطار تمنراست،و الخط البحري الی موريطانيا و محطات تحلية ماء البحر بقدرة مليار ونصف طون في اليوم ووووو

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