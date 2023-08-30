سلا ..مختل عقلي يلحق خسائر بسيارة للأمن الوطني

هبة بريس _ الرباط

تفاعلت مصالح الأمن الإقليمي بسلا، بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة زوال اليوم الأربعاء 30 غشت الجاري، يظهر قيام شخص في حالة غير طبيعية بإلحاق خسائر مادية بسيارة للشرطة مستوقفة بالشارع العام بحي الانبعاث بنفس المدينة.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الشرطة بالأمن الإقليمي بسلا يوم أمس الثلاثاء 29 غشت الجاري، بعدما أقدم المشتبه فيه، الذي تبدو عليه علامات الخلل العقلي، بإحداث الفوضى بالشارع العام وإلحاق خسائر مادية بسيارة للأمن الوطني كانت مستوقفة أمام مقر دائرة للشرطة.

وقد أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن يتم إيداعه بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك بعدما أوضحت الأبحاث المنجزة في هذه القضية أنه يعاني من خلل عقلي.

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