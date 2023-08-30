“نيويورك ” تسمح برفع أذان الجمعة عبر المكبرات في المساجد

2023-08-30 / 18:12
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هبة بريس _ وكالات

أعلن عمدة نيويورك، إريك آدامز، السماح برفع الأذان عبر المكبرات الخارجية في مساجد المدينة أوقات صلاة الجمعة، وفي صلاة المغرب خلال شهر رمضان.

وقال آدامز في مؤتمر صحافي الثلاثاء: “نحن نقضي على البيروقراطية ونقول صراحة إنه إذا كنتم في أي مكان عبادة، فلن تحتاجوا إلى تقديم طلب للحصول على إذن لرفع أذان صلاة الجمعة بقوة”.

وأفاد آدامز للمشاركين في المؤتمر الذي حضره ممثلون عن مختلف الجمعيات والمؤسسات الإسلامية: “أنتم أحرار في ممارسة شعائركم الدينية في نيويورك، وأنا فخور، إننا أخيرا نقوم بذلك اليوم”.

ومشيرًا إلى أن الإسلام، مثل المسيحية واليهودية والأديان الأخرى، عنصر مهم في ثقافة نيويورك، وأن المساجد تساعد بشكل كبير في مكافحة الجريمة والمهاجرين غير الشرعيين، قال آدامز: “نحن مصممون على منحكم الاعتراف الذي تستحقونه”.

وبموجب القرار الذي اتخذته البلدية، سيتم رفع الأذان عبر المكبرات الخارجية في أوقات صلاة الجمعة بين الساعة 12.20 و13.30، وفي وقت الإفطار في رمضان، شرط أن يظل عند “مستوى معقول”.

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