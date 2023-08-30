الصورة من الارشيف

متورط في ارتكاب جريمتي قت.ل.. أمن مكناس يوقف مواطنا مغربيا مقيما بفرنسا

2023-08-30 / 17:34
0
هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء 30 غشت الجاري، من توقيف مواطن مغربي مقيم بفرنسا، يبلغ من العمر 57 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبص صادر عن السلطات القضائية الفرنسية لتورطه في ارتكاب جريمة قتل عمد بفرنسا، كما يشتبه في تورطه في التهديد بارتكاب جريمة مماثلة بالمغرب.

وجرى توقيف المشتبه فيه خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بمدينة مكناس، وذلك بعد أن أظهرت عملية تنقيطه بقواعد معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة بطلب من السلطات القضائية الفرنسية، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة قتل عمد استهدفت مواطنا مغربيا مقيما بفرنسا بتاريخ 20 غشت الجاري.

وقد أظهرت الأبحاث أيضا تورط المشتبه به في التهديد بارتكاب تصفية جسدية في حق زوجته وأبنائه المقيمين بالخارج والمتواجدين حاليا بالمغرب، حيث جرى إخضاعهم لعملية حماية أمنية من قبل مصالح الأمن الوطني، قبل أن يتأتى توقيف المشتبه فيه يومه الأربعاء.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق علاقات التعاون الأمني الدولي، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “الاعتذار لا يكفي”.. مطالب بفتح تحقيق في إساءة شركة ألزا للقضية الوطنية

“الاعتذار لا يكفي”.. مطالب بفتح تحقيق في إساءة شركة…

2023-08-30 / 17:09
Photo of السجن النافذ لمؤثر فايسبوكي ينحدر من الفنيدق بسبب التحريض على الهجرة السرية

السجن النافذ لمؤثر فايسبوكي ينحدر من الفنيدق بسبب التحريض…

2023-08-30 / 16:53
Photo of شخص يكسر زجاج مقهى عمومي بأكادير.. الأمن يكشف التفاصيل

شخص يكسر زجاج مقهى عمومي بأكادير.. الأمن يكشف التفاصيل

2023-08-30 / 16:20
Photo of الداخلة : شبكة صيد ” خيار البحر” تنشط من جديد بعد حجز طن من هذه المادة

الداخلة : شبكة صيد ” خيار البحر” تنشط من…

2023-08-30 / 14:30
Photo of النقابة الوطنية للصحافة تشجب تهديد موقع الكتروني زميل

النقابة الوطنية للصحافة تشجب تهديد موقع الكتروني زميل

2023-08-30 / 13:39
Photo of تبادل العنف يقود شخصين أحدهما بلجيكي للاعتقال بالحسيمة

تبادل العنف يقود شخصين أحدهما بلجيكي للاعتقال بالحسيمة

2023-08-30 / 13:19
Photo of الـPPS: “نستنكر الزيادات المتكررة والفاحشة في أسعار المحروقات”

الـPPS: “نستنكر الزيادات المتكررة والفاحشة في أسعار المحروقات”

2023-08-30 / 12:39
Photo of بعد اعتقال مروجي “البوفا”.. سلطات الدروة تحارب احتلال الملك العام

بعد اعتقال مروجي “البوفا”.. سلطات الدروة تحارب احتلال الملك…

2023-08-30 / 11:20
Photo of طقس الأربعاء.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2023-08-30 / 09:10
Photo of لص السيارات في قبضة درك اشتوكة

لص السيارات في قبضة درك اشتوكة

2023-08-29 / 22:41

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق