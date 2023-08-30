أنغام تكشف السبب وراء طلاقها من أزواجها

القسم الفني: هبة بريس

كشفت الفنانة المصرية أنغام لأول مرة عن أسرار فشل زيجاتها، دون التطرق بالاسم لأي من أزواجها السابقين، محذرة في البداية من خطورة حرمان الفتاة من حنان والدها في إشارة منها أنها ستبحث عن التعويض عند الشخص الخطأ.

واعترفت الفنانة المصرية أنها منحت بعض من تزوجتهم قيمة أكبر من حجمهم الحقيقي،متناسية في نفس الوقت قيمتها الحقيقية.

وقالت أنغام خلال لقائها مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش: “مريت بفترة نسيت قيمتي وكم أنا مهمة في الدنيا، أحيانًا مقاومتي بتضعف من كتر ما بقاوم وبحاول طول الوقت أعافر ومش عايزة اتهد لكن أوقات الواحد مننا بيبقى عايز يسيب نفسه يتهد ويستسلم لشعور الإجهاد”.

وتابعت أنغام: “البنت لازم تشبع حب من أبوها علشان ما تروحش ضعيفة لأي شخص وتبحث عن الأب في شخص غير والدها”.

و عن زيجاتها قالت:” أنا اتجوزت أكتر من مرة، وأي جوازة اتجوزتها ما كنتش غير أنغام وعملت اللي أقدر عليه، ومش هقول أنا اللي غلطانة لكن هما ادعوا شخصيات غير اللي انتهينا بيها، وده كان سبب فشل الزواج وطلاقي”.

وأضافت:” بعد كل طلاق اكتشفت إن بعطي اللي قدامي حق هو ما يستحقهوش وبحاول اكبره جنبي وده مش صح لإنه مش بيعجب وبعد كده بينقلب علي وبعترف إني ما كنتش حذرة في حاجات كتير، ومهم جدا يكون عندي حذر مع أي شخص بتعامل معاه بس خلاص مش هحب ولا أتجوز وعدم الحب قرار، ومبقاش فيا حمل أذية خالص إني اتزوج تاني.

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