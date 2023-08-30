السجن النافذ لمؤثر فايسبوكي ينحدر من الفنيدق بسبب التحريض على الهجرة السرية

هبة بريس - مكتب طنجة

قررت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، إدانة مؤثر “فايسبوكي” ينحدر من مدينة الفنيدق، بالحبس النافذ لمدة شهرين بتهمة التحريض على الهجرة السرية.

ويتعلق الأمر بالشاب “أ.ه” الذي تم ايقافه منذ حوالي الشهر، إثر ضجة رافقت مقطع فيديو نشره المعني بالأمر على حسابه الفايسبوكي يظهر محاولات عدد من الشباب التسلل الى سبتة المحتلة انطلاقا من الفنيدق بالتزامن مع انتشار ضباب كثيف بالمنطقة ، معربا عن أمنيته بـ”أن يخرج الشباب من هذه البلاد السعيدة”.

واعتبرت السلطات أن ما قام به الهيشو، هو تحريض على الهجرة السرية، فجرى إيقافه ومتابعته قضائيا، قبل أن يتقرر في الجلسة الأخيرة الحكم عليه بشهرين حبسا نافذا.

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