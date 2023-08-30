شخص يكسر زجاج مقهى عمومي بأكادير.. الأمن يكشف التفاصيل

هبة بريس

تفاعلت ولاية أمن أكادير، بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور بأحد المواقع الإلكترونية، يظهر قيام شخص بتهشيم زجاج مقهى عمومية بالوسط الحضري لمدينة أكادير، مشفوع بتعليقات تدعي تنامي حالات تطبيق “شرع اليد” في غياب السلطات العمومية.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها حاليا دائرة الشرطة المختصة ترابيا، وذلك على خلفية قضية لتبادل العنف وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، جرى تسجيلها بتاريخ 27 غشت الجاري.

وتشير المعطيات المتعلقة بالبحث إلى توصل مصالح الأمن بإشعار بشأن هذه الواقعة، حيث تم إيفاد عناصر الدائرة المختصة إلى عين المكان، والقيام بإجراءات المعاينة والبحث والتحري الضرورية، قبل أن يجري الاستماع إلى أطراف هذه القضية، بمن فيهم الشخص الظاهر بالشريط وهو يتحوز عصا خشبية وكذا مسيرة المقهى ومستخدمين بها.

وقد تم تضمين كافة هذه المعطيات ضمن إجراءات البحث القضائي، الذي يجري في إطار هذه القضية، تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة.

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